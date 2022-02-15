Байден доповість про ситуацію на російсько-українському прикордонні.

Американський президент Джо Байден виступить у Білому домі о 22:30 за київським часом з приводу загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це пише Bloomberg.

Байден доповість про ситуацію у відносинах між Росією та Україною.

Президент "повторить, що США залишаються відкритими до дипломатичних контактів на найвищому рівні й опираються на численні дипломатичні можливості, які союзники і партнери Америки пропонують РФ останніми місяцями".

"Сполучені Штати, як і раніше, вважають, що дипломатія і деескалація – найкращий шлях вперед, проте готові до будь-якого сценарію", – цитує агентство прес-реліз Адміністрації.

Загроза нападу РФ

Наразі Росія зосередила понад 100 тисяч військових навколо України, які, як вважає Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу вже у лютому.

15 лютого одразу низка британських ЗМІ з посиланням на анонімні джерела у розвідці писали, що, імовірно, атака РФ почнеться о 03:00 за київським часом з ракетних ударів.

Водночас у Росії стверджують про нібито відведення сил до місць постійної дислокації, хоча ні в НАТО, ні незалежні експерти це не підтверджують.

За даними CIT, яка займалась розслідуванням збитого МН17, Кремль навпаки перекинув додаткові війська; техніка рухається в бік українського кордону.

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