Зустріч президентів України та США відбувається у Білому домі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про зміцнення партнерства між США і Україною.

Про це Байден сказав на початку зустрічі із Зеленським у Білому домі (відео опубліковано на сторінці телеканалу Fox News у Facebook).

"Мені приємно привітати президента Зеленського у Білому домі, в Овальному кабінеті. У період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між нашими країнами міцнішає, ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим. Україна і Сполучені Штати Америки мають спільні цінності, і ми також непохитно віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною", - наголосив президент США.

Читайте такожУ Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського та Байдена

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона.

В рамках візиту планувалося підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ працює над приїздом американського президента до України.

Автор: Віталій Саєнко