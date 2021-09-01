Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зробив заяву перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
Це він зробив у своєму мікроблозі в Twitter.
"Я з нетерпінням очікую привітати президента Володимира Зеленського сьогодні у Білому домі, аби знову підтвердити відданість Америки суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним устремлінням України", - наголосив Байден.
Як повідомило УНІАН обізнане джерело, зустріч між президентами США і України відбудеться сьогодні у Білому домі між 21:00 та 22:00 за київським часом.
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