Президент США Джо Байден буде сприяти європейській інтеграції України та Білорусі, вважає конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур.
Читайте такожВлада працює над тим, щоб Байден взяв участь у саміті "Кримської платформи" - Джемілєв
Як повідомляє «Голос Америки», таку заяву Каптур зробила під час відеоконференції, яку організувала «Коаліція Центральної та Східної Європи”.
«Я переконана, що президент Джо Байден не потребує жодних додаткових знань з приводу того, що має бути зроблено в Центральній Європі (як відповідь США на події у Білорусі). Він повністю підтримує зміцнення Трансатлантичної спільноти і приєднання таких країн як Україна та Білорусь до Євросоюзу. Такі ж самі цілі і в мене”, - зазначила парламентар, яка очолює Групу з підтримки України у Палаті представників США.
Каптур висловила занепокоєність ситуацією у Білорусі, і сподівається на розширення американських санкцій щодо осіб, причетних до порушення прав людини у країні.
«Замість того, щоб відреагувати на заклики до більшої свободи, Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна, щоб отримати від нього гарантії за кредитами, і допомогу від їхніх пропагандистів і спецслужб… США повинні розширити санкції щодо тих, хто займається у Білорусі злочинною діяльністю, зокрема щодо співробітників спецслужб та МВС, а також щодо росіян, причетних до білоруських подій», - підсумувала конгресвумен.
Більше новин на тему
- Байден заявив про "просту істину" щодо Криму
- Wall Street Journal: США повернулись, але Європа більше не з нами
- Зеленський подякував Байдену за позицію щодо Криму
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram