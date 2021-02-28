Американський парламентар висловила занепокоєність ситуацією у Білорусі.

Президент США Джо Байден буде сприяти європейській інтеграції України та Білорусі, вважає конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур.

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Як повідомляє «Голос Америки», таку заяву Каптур зробила під час відеоконференції, яку організувала «Коаліція Центральної та Східної Європи”.

«Я переконана, що президент Джо Байден не потребує жодних додаткових знань з приводу того, що має бути зроблено в Центральній Європі (як відповідь США на події у Білорусі). Він повністю підтримує зміцнення Трансатлантичної спільноти і приєднання таких країн як Україна та Білорусь до Євросоюзу. Такі ж самі цілі і в мене”, - зазначила парламентар, яка очолює Групу з підтримки України у Палаті представників США.

Каптур висловила занепокоєність ситуацією у Білорусі, і сподівається на розширення американських санкцій щодо осіб, причетних до порушення прав людини у країні.

«Замість того, щоб відреагувати на заклики до більшої свободи, Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна, щоб отримати від нього гарантії за кредитами, і допомогу від їхніх пропагандистів і спецслужб… США повинні розширити санкції щодо тих, хто займається у Білорусі злочинною діяльністю, зокрема щодо співробітників спецслужб та МВС, а також щодо росіян, причетних до білоруських подій», - підсумувала конгресвумен.

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Автор: Дмитро Захаров