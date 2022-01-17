Глава МЗС України заявляє, що Німеччина і Франція не ухвалюють жодних рішень щодо України без України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Берлін і Париж не ведуть жодної гри за спиною України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив на спільній прес-конференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок за підсумками їхніх переговорів у Києві.

Спочатку Бербок підтвердила, що незабаром разом з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном прибуде в Україну для відвідування лінії розмежування.

"Ми матимемо тристоронню зустріч, і на ній ми детально обговоримо перспективи зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату" усіх нас чотирьох. У нас вже був приклад подібної зустрічі: ми зустрічались у Брюсселі пару місяців тому і скоординували свої кроки. Для нас зараз важливе інше: що ані Берлін, ані Париж не ухвалює жодних рішень щодо України без України і не веде жодної гри за нашою спиною у відносинах з Росією. Ось це зараз ключове і за це я хочу подякувати Анналені, що вона займає саме таку принципову позицію", - заявив Кулеба.

"Коли ми зустрінемося втрьох, ми оцінимо перспективи відновлення повноцінного "нормандського формату" на рівні міністрів закордонних справ", - сказав Кулеба.

Читайте такожПостачання зброї в Україну: Німеччина підтвердила свою позицію

Своєю чергою, Бербок сказала, що Німеччина все робитиме для того, аби гарантувати безпеку України і Європи.

Глава МЗС Німеччини особисто працює над тим, аби зустрічатися у різних переговорних форматах з метою гарантування безпеки, в тому числі в рамках ОБСЄ.

Вона зазначає, що треба докладати зусилля, аби за одним столом переговорів сиділа і Росія з метою досягнення деескалації ситуації.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН підтримує суверенітету України і готова "зробити все" для перезапуску нормандського формату.