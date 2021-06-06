У своєму привітанні Зеленський згадав про загиблого українського військового кореспондента Дмитра Лабуткіна та донецького журналіста Станіслава Асєєва, якого було звільнено з полону бойовиків наприкінці 2019-го року.

Без свободи слова, незалежних і сучасних ЗМІ не буде сучасної незалежної та вільної України.

Про це у своєму Telegram-каналі написав президент України Володимир Зеленський, вітаючи журналістів з професійним святом.

«Сьогодні журналіст – це не лише збирач і поширювач інформації. Журналісти мають владу, адже здатні суттєво впливати на події в окремих державах і в усьому світі. Журналісти – такі ж герої, як військовослужбовці чи медики, адже теж захищають державу та суспільство у світі, де інформаційні війни стали вже звичним явищем», - вважає Зеленський.

У своєму привітанні Зеленський згадав про українського військового кореспондента Дмитра Лабуткіна, який загинув біля Дебальцевого у лютому 2015 року, та донецького журналіста Станіслава Асєєва, якого було звільнено з полону бойовиків наприкінці 2019-го року.

«А скільки ще українських журналістів, ризикуючи життям, з 2014 року їздили на схід, щоб доносити правду та розповідати про те, що там відбувається! Бували й на передовій, і під ворожими обстрілами», - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що "бути журналістом – це велика відповідальність", а "свобода слова – величезна цінність".

«Та не менш важливим є використання цієї свободи на благо своєї країни та своїх співгромадян. Адже журналістам довіряють, і вони прагнуть цієї довіри, тому мають бути максимально об’єктивними й точними», - підкреслив президент.

«Вітаю з професійним святом, панове журналісти. Бажаю побільше нових цікавих статей, репортажів та інтерв’ю. І щоб повага до вашої праці лише зростала», - підсумував він.

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День журналіста

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначається свято, присвячене всім працівникам засобів масової інформації.

Присвячене журналістиці свято було встановлено указом Леоніда Кучми в 1994 році, незабаром після здобуття незалежності. 6 червня 1992 року в Брюсселі спілка журналістів України була прийнята до складу Міжнародної федерації журналістів. На честь цієї події в цей день журналісти щорічно відзначають своє свято.

День журналіста не є вихідним, якщо не випадає на суботу або неділю.

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Автор: Денис Прядко