У МЗС вважають, що це "політичне шоу однієї людини".

Україна не визнає легітимність президентських виборів у Білорусі, оскільки їхній результат був відомий ще з початку електоральної кампанії.

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, в якій йдеться, що такі вибори важко назвати чесними, прозорими та демократичними. Зазначається, що політичні репресії позбавили людей альтернативного вибору, а сам процес перетворили на "політичне шоу однієї людини":

"Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними. Це фарс".

В міністерстві зазначили, що народ Білорусі заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років залишатися заручником людини, яка не лише позбавляє їх перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, але й створює загрози для сусідніх країн.

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"Вибори" у Білорусі

Нагадаємо, 26 січня у Республіці Білорусь провели сьомі президентські вибори. Вже ввечері було опубліковано "екзит-поли", згідно з якими за Лукашенко нібито проголосували 87,6% виборців.

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