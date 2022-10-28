Представниця Британії обурена поширенням РФ "теорії змов".

США та їхні союзники звинуватили Російську Федерацію у марному витрачанні часу Радбезу ООН та поширенні брехливої інформації щодо "військово-біологічних програм" в Україні.

Постпред Великої Британії при ООН Барбара Вудворд наголосила, що Москва поширює "теорії змов", пише Голос Америки.

"Скільки нам ще терпіти цю нісенітницю?" — Обурилась Вудворд.

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Як відомо, Росія щонайменше двічі заявляла в Радбезі про якісь "американські програми з розробки біологічної зброї в Україні", хоча Вашингтон і Київ неодноразово спростовували ці твердження.

Тепер РФ вимагає офіційного розслідування.

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала звинувачення Москви "чистою вигадкою без доказів".

Представники ООН, які займаються проблемами озброєнь стверджують, що нічого не знають про будь-які програми з розробки біологічної зброї в Україні.

Томас-Грінфілд наголосила, що жодних лабораторій з біологічної зброї, які підтримує Вашингтон, на українській території не існує. Україна, як і більшість країн, має лише лабораторну інфраструктуру громадської охорони здоров'я для захисту від інфекційних захворювань.

"Це засідання – колосальна трата часу. Спроба відвернути увагу від звірств, які російські війська чинять в Україні, та відчайдушна тактика, щоб виправдати нічим невиправдану війну", - наголосила дипломат.

Росія в ООН

Російська Федерація в ООН регулярно користується своїм правом вето аби заблокувати всі резолюції про засудження війни в Україні.

1 жовтня Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН із засудженням спроби анексії окупованих територій України.

Попри це, 12 жовтня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо територіальної цілісності України. 143 країни проголосували "за" ухвалення цієї резолюції, 5 - "проти" (Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія), а ще 35 - "утримались".

У жовтні також повідомлялося, що ООН вважає Росію відповідальною за переважну більшість потенційних військових злочинів у перші тижні війни в Україні, включаючи напади на мирних жителів.

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