Сергій Кислиця назвав російського колегу людиною без совісті.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав свого російського колегу Василя Небензю людиною без совісті. Він зазначив, що російський пропагандист "відключить вашу систему життєзабезпечення, щоб зарядити свій телефон".

Відповідне повідомлення постпред України написав у Twitter після чергової заяви посла РФ про геноцид у Бучі Київської області.

Відзначається, що журналістка Ніка Мелкозерова показала Небензе список жертв росіян в містах-супутниках Києва. У свою чергу російський дипломат заявив, що це "фейк", тому що "не було ніяких жертв, коли Росія контролювала Бучу, і тільки після того, як ми пішли звідти, київська влада опублікувала це".

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"Ну і відчуття", - відреагувала на брехню посла РФ Мелкозерова.

На це український дипломат написав: "Ласкаво просимо в клуб! Ви пережили полегшену версію того, що ми повинні регулярно терпіти, коли він несе фігню та брехню".

"Цей тип не має докорів сумління. Він вимкне вашу систему життєзабезпечення, щоб зарядити телефон. На щастя, він іноді тікає!"- додав Кислиця.

Росія В ООН - що відомо

Представник Російської Федерації в ООН неодноразово використовував право вето для блокування зусиль по Україні та ініціатив українських дипломатів. При цьому постпред РФ в ООН неодноразово використовував свої виступи для поширення російської пропаганди.

Президент Володимир Зеленський вже закликав виключити Росію зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН. В результаті реформу Радбезу ООН підтримали США, заявивши, що Москва вдарила в основу Статуту Організації. При цьому в Туреччині заявили, що підтримують лише скасування права вето в системі Ради.

Крім того, на одному з останніх засідань Радбезу ООН Небензя і зовсім втік із залу перед виступом Кислиці. Постпред РФ зажадав від Секретаріату ООН підтвердження, що він не проводитиме розслідування щодо безпілотників в Україні і назвав фейком повідомлення про постачання іранських дронів-камікадзе Росії.

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