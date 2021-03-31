У скандалі взяли участь нардеп-антивакцинатор Юрій Камельчук та екс-президент Петро Порошенко.

Під час позачергового засідання 30 березня у Верховній Раді сталась сутичка. Депутати від "Євросолідарності" і "Слуги народу" посварились і влаштували штовханину.

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Як повідомляє "ТСН", відео інциденту оприлюднив нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко.

Перепалка почалась під час виступу очільниці фракції ЄС Ірини Геращенко. Усе почалось з того, що нардеп від СН Сергій Швець нібито повернувся до спікерки Геращенко спиною, а нардеп від "Євросолідарності" Михайло Бондар його розвернув.

Після цього інший депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук намагався втрутитися в ситуацію, але у відповідь Бондар штовхнув Камельчука, який сказав: "Я тебе зараз хлопну ...".

Бондар відповів: "Це я тебе зараз хлопну. Ще раз ляснеш і я тебе хлопну, с***а, борода обсиплеться".

На відео чутно, як один із нардепів каже: "Це провокація". У конфлікт втрутився навіть Петро Порошенко, котрий звинуватив Швеця, що той мовляв прийшов до Ради у нетверезому стані.

"І приберіть цю випившу, п'яну морду. Зробіть йому алкогольне тестування. П'яна морда приходить до парламенту", - кричить Порошенко на запису.

Своєю чергою, у Facebook Сергій Швець заявив, що його зацькували і спростував всі звинувачення щодо алкогольного сп'яніння. Нардеп додав, що здав тест на алкоголь і щойно будуть результати пообіцяв їх оприлюднити.

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Автор: Дмитро Захаров