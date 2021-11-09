Разумков об'єднується зі старими політиками, зазначив перший віце-спікер парламенту.

На фракції "Слуга народу" обговорюватиметься питання щодо вступу народних депутатів до міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика", яким керуватиме колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Про це повідомив перший віце-спікер, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Канал 24".

"Разумков пішов на об'єднання зі старими політиками, яке ми вже тиждень бачимо форматі "Блок РАЯ", тобто Разумков, Аваков, Яценюк. І це, мабуть, не те, на що чекають виборці", – сказав він.

За словами Корнієнка, "є великий антирейтинг" подібних об'єднань.

Він звернув увагу на те, що в парламенті створюване Разумковим міжфракційне депутатське об’єднання "Розумна політика" вже презентовано, але про його створення ще не оголошено на засіданні парламенту, тобто воно не формалізоване.

"Там є дуже різні люди, і важко поки що зрозуміти, що їх може об'єднувати між собою, крім продовження політичної кар'єри", – зауважив Корнієнко.

При цьому він нагадав, що деякі депутати соціальних мережах, які пішли в нове МФДО, заявляють, що вони залишаються "Слугами народу", проте називають себе "об'єднанням технократів".

"Але присутність там пана Дмитрука (Артема Дмитрука - УНІАН) перекреслює будь-які ілюзії на технократів", – переконаний Корнієнко.

Він вважає, що депутати, які відходять ідеологічно від фракції, мали б скласти мандат.

Корнієнко зазначив, що наступний тиждень пленарний, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", і він готовий на нього прийти.

Читайте такожОлександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга народу"За його словами, керівництво фракції, зокрема Давид Арахамія буде "пропонувати якісь рішення", оскільки в депутатів фракції "є запитання до тих колег, які ввійшли до МФДО Разумкова".

"Не знаю що вони будуть робити, але ця ситуація має якось далі рухатись", – сказав він.

Він припускає, що якщо навіть депутати, які ввійшли до МФДО Разумкова, - понад 20 осіб будуть виключені з фракції "СН" або вийдуть з неї мажоритарники, то може створюватися нова коаліція "СН", куди ввійдуть інші депутати, і буде знову монобільшість.

При цьому він зауважив, що зараз це просто різні гіпотетичні сценарії.

"Поки що я не бачу прямих загроз для існування коаліції", – підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, 8 листопада колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, хто з депутатів парламенту увійде до його об'єднання "Розумна політика".

У Facebook він розмістив список з 25 парламентарів, які увійшли до його об'єднання, в основному – це депутати фракції "Слуга народу".

Автор: Надя Пришляк