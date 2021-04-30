13 травня відбудеться буде засідання фракції "Слуга народу", на якому обговорять це питання.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував можливість відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише НВ.

Арахамія заявив, що 13 травня відбудеться буде засідання фракції "Слуга народу", на якому обговорять це питання.

"У нас буде 13 травня фракція, куди ми запрошуємо пана Степанова, як міністра. Має бути політична відповідальність, тому що міністр у першу чергу не менеджерська посада, а політична. Ми будемо приймати рішення на фракції", - пояснив депутат.

Питання про звільнення Степанова

Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення Степанова з посади голови МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції "Голос" і "Європейська солідарність".

27 квітня депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що 29 квітня можливий розгляд питання про відставку глави МОЗ. Як стверджував Гончаренко, В Офісі президента вважають, що "Степанов вже зібрав весь той негатив, для збору якого його і тримали". У свою чергу народний депутат від "СН" Данило Гетманцев виключив можливість розгляду питання про відставку Степанова на цьому тижні.

28 квітня в Офісі президента заявили, що питання про звільнення глави МОЗ не розглядається.

Разом з тим голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за проведення позачергового засідання ВР для розгляду питання про звільнення Степанова.

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Автор: Олег Давигора