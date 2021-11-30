У Чернівецькій обласній раді нараховується шість депутатів-ОПЗЖшників.

Чернівецька обласна рада звернулась до президента Володимира Зеленського та Ради щодо заборони діяльності Партії Шарія та "Опозиційної платформи — за життя".

Як повідомляє "Суспільне", за проект звернення проголосували 38 депутатів з 64.

Читайте такожПомічники нардепа від "ОПЗЖ" напали на депутатів міськради на Донеччині (відео)Ініціатор звернення Петро Скорейко пояснив, що причина такого звернення - те, що ці партії "захищають інтереси російського агресора".

Фракція "ОПЗЖ" в Чернівецькій облраді вже обурилася й заявила, що подаватиме до суду, адже вважає це рішення незаконним.

Зазначається, що в Чернівецькій обласній раді нараховується шість депутатів-ОПЗЖшників. Партія Шарія не у складі ради.

Справа проти Шарія: що відомо

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарій вів підривну діяльність проти України.

11 березня Міністерство юстиції подало до ОАСК позов про заборону діяльності Партії Шарія.

Своєю чергою Партія Шарія подала до ОАСК позов до Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Позивач просив суд визнати протиправним дії управління щодо складення та надсилання до Мін’юсту листа про порушення Партією Шарія українського законодавства.

Пізніше проти Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації під час фінансування його партії.

20 серпня РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шаріїв і тещі блогера Алли Бондаренко.

Автор: Ольга Робейко