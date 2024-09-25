За його словами, Нідерланди також не встановлювали жодних обмежень на використання зброї, яку передають ЗСУ.

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявив, що Курська операція ЗСУ проходить в межах міжнародного права та права України на самооборони. Дипломат, який раніше був директором розвідувального департаменту Генеральної служби розвідки та безпеки при міністрі внутрішніх справ Нідерландів, прокоментував "червоні лінії", про які постійно кажуть у Кремлі.

"За останні два роки Росія багато разів попереджала про червоні лінії. Проблема з червоною лінією полягає в тому, що ви дізнаєтеся про її перетин лише тоді, коли її перетинаєте. НАТО й Україна ретельно вивчають, де розташовані ці лінії. Якщо ви подивитеся на військову підтримку, яку Україна отримала з 2022 року, і на підтримку, яку Україна отримує зараз, то виникає багато питань про те, чи існують ці червоні лінії взагалі. Я думаю, якщо й були якісь червоні лінії, то Росія справді кілька разів їх пересувала. Поки що ми можемо лише констатувати, що не перетнули жодної червоної лінії. То, можливо, їх і не існує", - розповів він у "Громадському"

За словами посла, Нідерланди зібрали для України батарею протиповітряної оборони Patriot, замовивши компоненти в різних країнах. Наразі ведеться робота над тим, щоб передати ще одну.

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Дорхаут додав, що Нідерланди не встановлювали жодних обмежень на використання зброї, яку передають ЗСУ. Крім того, між нашими країнами діє меморандум про фінансову підтримку українських виробників зброї.

"Йдеться не про механізм фінансової підтримки українських виробників зброї, а про сприяння закупівлі української зброї. Замість того, щоб купувати військову техніку за межами України, у США чи деінде, ми плануємо вивчати можливості для підтримки місцевої економіки. Наприклад, якщо ви виробляєте безпілотники і вашим Збройним силам потрібні дрони, ми краще купимо їх для вас в Україні, ніж, наприклад, у Туреччині", - пояснив дипломат.

Війна в Україні - допомога Нідерландів

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди планують дуже скоро передати Україні три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", - зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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