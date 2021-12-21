Напередодні стало відомо, що екс-президента підозрюють у держзраді.

Оголошення підозри п'ятому президенту, нардепу Петру Порошенку не є приводом для запровадження проти нього санкцій.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, вводити санкції проти громадян України можуть лише за підстав вважати їх причетними до тероризму і наявності вироку суду.

"Тобто, сама підозра Порошенку не є достатньою підставою для того, щоб вводити санкції проти нього. Закон про санкції – інструмент для того, щоб саме іноземців притягати до відповідальності, де не діє Кримінально-процесуальний кодекс", - пояснив депутат.

Читайте такожДати Пороху" вогню": чому" підозра Порошенку "ще не " справа Порошенка"

Він припустив, що довести причетність екс-президента до фінансування тероризму довести буде складно.

"Коли я читав повідомлення [про підозру] в тому числі і в ЗМІ, там йдеться не виключно про Порошенка, а про змову групи осіб. Тобто, умовно кажучи, якесь ціле угруповання підтримувало терористичну діяльність. Це дуже складно, на мій погляд, довести", - сказав він.

Підозра Порошенку в держзраді

Напередодні стало відомо, що Порошенка відправили поштою підозру в державній зраді. Сам екс-президент зараз перебуває за кордоном.

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Адвокат Порошенка дав зрозуміти, що екс-президент не прийде до ДБР 23 грудня. У цей день йому повинні вручити клопотання про запобіжний захід.

Автор: Віолетта Орлова