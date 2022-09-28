У авіакомпаній РФ з'явилася нова проблема. Прикордонники стали знімати пілотів з рейсів через заборону на перетин кордону.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
За даними джерела, більше десятка пілотів в різних авіакомпаніях отримали подібні повідомлення за останні два дні. За роз'ясненнями їм рекомендували звертатися до свого військкомату. При цьому про заборону на перетин кордону часто пілоти дізнаються вже перед самим вильотом, і авіакомпаніям терміново доводиться шукати їм заміну.
Тепер же багато авіаперевізників вирішили тимчасово взагалі не призначати в закордонні польоти членів екіпажу у віці до 35 років.
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