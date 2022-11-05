В резолюцію додали поправку щодо РФ, а країна-агресорка була вимушена за це голосувати.

Росія проголосувала за резолюцію, яку країна-агресорка сама ж запропонувала ООН. У ній вона засудила сама себе.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, учорашня п'ятниця стала для РФ "чорною". Вся річ у тому, що в резолюцію, яку країна-агресорка виносить на голосування з 2005 року, внесли певну поправку.

"З 2005 щороку РФ ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні (4 листопада - УНІАН) догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: "РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму". Чорна п’ятниця РФ в ООН", - написав Кислиця.

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Подробиці голосування за резолюцію розкрив радник міністра закордонних справ України із медіа та комунікацій Георгій Тихий. Він повідомив, що завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося додати до резолюції "потужне формулювання":

"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму".

Тихий додав що "в перекладі з дипломатичної мови" це означає, що РФ потрібно припинити брехати, адже про "маячню про неонацизм" в Україні більше ніхто не вірить. Радник міністра підкреслив, що країна-агресорка опинилася в пастці, адже їй довелося голосувати за оновлений текст, де засуджується саме вона.

"Дуже важливо, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в ГА ООН. А також той факт, що абсолютно всі країни ЄС стали на наш бік. Брехня не пройшла. Щонайменше, не пройшла далі за аудиторію "Росії 24", - резюмував Тихий.

РФ в ООН: як країна-агресорка бреше на очах у всього світу

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія заявила про "бойових комарів". Кремль намагається поширювати фейки та переконати Раду безпеки ООН у правдивості своїх абсурдних заяв.

Так, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя казав, що на території України нібито знайшли дрони, на яких мали транспортувати заражених інфекціями комарів. На цьому фантазія країни-агресорки не закінчилася. Небензя також наголосив, що в Україні нібито хотіли поширювати інфекції також і через мігруючих птахів з кажанами.

На цю абсурдну заяву відреагували в ООН. Представники Організації розповіли, що вони не знайшли доказів існування біологічної зброї в Україні. Після цього стало відомо, що Радбез ООН не підтримав проект резолюції про "військові біолабораторії" в Україні.

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