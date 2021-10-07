ЦВК намагається боротися з технологією "двійників" на виборах.

Вперше кандидати у народні депутати матимуть постійні порядкові номери у виборчому бюлетені.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, комісія затвердила форму, колір і текст бюлетенів для довиборів у Верховну Раду в округах №184 і №197.

"Відтепер у бюлетені біля кожного кандидата буде порядковий номер. Це полегшить кандидатам проведення агітації, а виборцям — здійснення свідомого вибору", - йдеться у повідомленні.

У Центрвиборчкомі пояснили, що такий крок пов'язаний з тим, що часто на вибори реєструються кандидати з однаковим ПІБ - так звані двійники.

"Це рішення прийняте задля боротьби з технологією "двійників", щоб знецінити та унеможливити маніпуляції. Сподіваємось, це мінімізує помилки при голосуванні та сприятиме здійсненню усвідомленого вибору", - зазначив голова ЦВК Олег Діденко.

Проміжні вибори у Черкаській та Херсонській областях

Проміжні вибори народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область) та одномандатному виборчому окрузі №184 (Херсонська область) відбудуться 31 жовтня.

Згідно з календарним планом ЦВК, до 5 жовтня включно повинна завершитися реєстрація кандидатів. Передвиборча агітація має бути завершена о 24:00 29 жовтня.

Результати виборів ЦВК повинні бути встановлені до 15 листопада включно.

Автор: Антоніна Доломанжи