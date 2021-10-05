Гершун вже балотувалася в Верховну Раду, але обидва рази були безуспішними.

Колишня "міс Всесвіт" та ведуча "Євробачення" Юлія Гершун зібралася у народні депутати за одномандатним округом №197.

Відповідна інформація з’явилась на сайті ЦВК.

До складу округу входять міста Золотоноша і Канів, частина Соснівського району міста Черкаси, а також Золотоніський район, частини Канівського і Черкаського районів.

На сайті Гершун вказано, що вона має дві вищі освіти. У 2011 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за фахом спеціаліста математичних наук; у 2015 році отримала другу вищу освіту – магістр міжнародних економічних відносин.

Працювала переважно у медіа. З 2016 по 2017 роки була телеведучою програми "Світські хроніки" та каналі "Тоніс", з 2017 по 2018 роки – телеведучою "Культурної дипломатії" на "Прямому".

Займається благодійною діяльністю. У 2019 році виступала організатором конкурсу "Топ-модель світу" у Києві.

За даними ЧЕСНО, у 2019 та 2020 роках Гершун вже балотувалася в Верховну Раду, але обидва рази були безуспішними.

На сторінці Instagram Гершун ділиться відвертими світлинами з модних глянців, багато пише про спорт і свою громадську діяльність.

У 2017 році Гершун знялася у гарячій фотосесії для "XXL Україна" зі співведучими "Євробачення" Володимиром Остапчуком та Олександром Скічком, який зараз, згідно з указом Зеленського, очолює Черкаську область.

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Автор: Яна Ставська