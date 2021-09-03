Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати на проміжних виборах у 197-му окрузі Черкаської області.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК прийняли на сьогоднішньому засіданні.
Так, кандидатом у народні депутати в окрузі №197 зареєстрували Андрія Іллєнка (від ВО "Свобода").
Водночас, ЦВК ухвалила рішення відмовити семи політичним партіям у реєстрації кандидатів у народні депутати від них.
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Вибори в одномандатному виборчому окрузі №197
Проміжні вибори народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область) відбудуться 31 жовтня.
Згідно з календарним планом ЦВК, з 1 до 30 вересня включно відбуватиметься подача документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати.
До 5 жовтня включно Центрвиборчком має завершити реєстрацію кандидатів.
Передвиборча агітація має бути завершена о 24 годині 29 жовтня.
Результати виборів ЦВК має встановити до 15 листопада включно.