Кандидатом у народні депутати в окрузі №197 зареєстрували Андрія Іллєнка (від ВО "Свобода").

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати на проміжних виборах у 197-му окрузі Черкаської області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК прийняли на сьогоднішньому засіданні.

Так, кандидатом у народні депутати в окрузі №197 зареєстрували Андрія Іллєнка (від ВО "Свобода").

Водночас, ЦВК ухвалила рішення відмовити семи політичним партіям у реєстрації кандидатів у народні депутати від них.

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Вибори в одномандатному виборчому окрузі №197

Проміжні вибори народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область) відбудуться 31 жовтня.

Згідно з календарним планом ЦВК, з 1 до 30 вересня включно відбуватиметься подача документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати.

До 5 жовтня включно Центрвиборчком має завершити реєстрацію кандидатів.

Передвиборча агітація має бути завершена о 24 годині 29 жовтня.

Результати виборів ЦВК має встановити до 15 листопада включно.

Автор: Антоніна Доломанжи