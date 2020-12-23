Народний депутат Руслан Требушкін був обраний Покровським міським головою і склав мандат.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 50 Донецької області.

Як повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення члени комісії ухвалили сьогодні на засіданні.

"До комісії надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата Руслана Требушкіна, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область), за особистою заявою", - йдеться в повідомленні.

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Виборчий процес вказаних проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня.

Як повідомляв УНІАН, народного депутата Руслана Требушкіна, який обирався у 50-му окрузі на Донеччині, за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року визнано обраним Покровським міським головою.

У ЦВК зазначили, що є ймовірність призначення проміжних виборів і в ОВО № 184 (Херсонська область) – народний депутат Ігор Колихаєв, обраний від цього округу, за результатами виборів 25 жовтня став Херсонським міським головою, тож може подати заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

На 28 березня 2021 року призначено також проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).

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Автор: Юлія Петриченко