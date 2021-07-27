Відповідне рішення члени Центрвиборчкому ухвалили сьогодні на засіданні.

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом від "Слуги народу" Антона Швачка, який зайде до Верховної Ради замість призначеного міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК ухвалили сьогодні на засіданні.

За словами члена ЦВК Олени Гатаулліної, Швачко подав до ЦВК заяву про реєстрацію його нардепом та інші відповідні документи.

"Вони були перевірені та відповідають вимогам виборчого законодавства, тому комісії пропонується сьогодні зареєструвати народним депутатом України, обраним на позачергових виборах 2019 року, ... Швачка Антона Олексійовича", - сказала вона.

За відповідне рішення проголосували усі присутні на засіданні члени комісії.

Голова ЦВК Олег Діденко вручив Швачку тимчасове посвідчення нардепа.

Постійне посвідчення Швачко зможе отримати після складання присяги народного депутата України.

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Відставка Авакова і призначення Монастирського

15 липня ВР схвалила відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

16 липня Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ України народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Цього ж дня парламент достроково припинив депутатські повноваження Монастирського, він склав присягу члена Кабінету міністрів.

23 липня Центрвиборчком визнав обраним народним депутатом наступного за черговістю кандидата у виборчому списку "Слуги народу" - Антона Швачка.

Автор: Антоніна Доломанжи