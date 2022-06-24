Зеленський подякував США за підтримку \ фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні чергового пакету оборонної допомоги на $450 млн.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Вдячні президенту США та американському народу за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги на $450 млн", - зазначив він.

Президент наголосив, що ця підтримка, зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS, зараз важлива для України "як ніколи".

"Спільними зусиллями звільнимо українську землю від російського агресора", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, США до кінця червня обіцяли передати Україні 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Пізніше стало відомо, що США можуть передати Україні ще 4 такі реактивні системи.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули перші HIMARS.

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