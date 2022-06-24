Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні чергового пакету оборонної допомоги на $450 млн.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Вдячні президенту США та американському народу за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги на $450 млн", - зазначив він.
Президент наголосив, що ця підтримка, зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS, зараз важлива для України "як ніколи".
"Спільними зусиллями звільнимо українську землю від російського агресора", - підкреслив Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, США до кінця червня обіцяли передати Україні 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Пізніше стало відомо, що США можуть передати Україні ще 4 такі реактивні системи.
23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули перші HIMARS.