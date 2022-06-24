Президент наголосив, що ця підтримка, зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS, зараз важлива для України "як ніколи".

Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні чергового пакету оборонної допомоги на $450 млн.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Вдячні президенту США та американському народу за рішення надати Україні черговий пакет оборонної допомоги на $450 млн", - зазначив він.

Президент наголосив, що ця підтримка, зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS, зараз важлива для України "як ніколи".

"Спільними зусиллями звільнимо українську землю від російського агресора", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, США до кінця червня обіцяли передати Україні 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Пізніше стало відомо, що США можуть передати Україні ще 4 такі реактивні системи.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули перші HIMARS.

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