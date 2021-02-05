Секретар РНБО проти того, аби фінансування діяльності медіа відбувалося в непублічний спосіб.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що в Україні будуть раді, якщо Москва поверне до себе тих людей, які працюють на заблокованих телеканалах «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Читайте такожСекретар РНБО оцінив небезпеку скасування санкцій проти каналів МедведчукаЯк передає кореспондент УНІАН, про це Данілов заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму "Санкції проти російської пропаганди".

"Я категорично проти того, щоби фінансування засобів масової інформації відбувалося в непублічний спосіб, і це та ситуація, коли ми можемо поставити з голови на ноги, щоб ми розуміли, що відбувається. Тому що сьогодні, виявляється, є заява, що нібито на цих каналах працювало півтори тисячі людей. Але у нас є офіційна довідка про кількість людей, яка працює на цих каналах. На це так само треба звертати увагу, і треба розуміти, що це маніпулятивна річ, яка відбувається", - заявив Данілов.

"Але я хотів би подякувати людині з Москви, яка запропонувала їм всім повернутися додому в Москву, і вони сьогодні там їм запропонували роботу. Я йому вдячний, хай забирають, ми будемо тільки раді, щоб вони працювали там, де і працювали, але хай працюють на тій території", - сказав Данілов.

Заборона телеканалів Медведчука: деталі

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії «ОПЗЖ» Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти цих телеканалів є юридично вмотивованим і було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

4 лютого стало відомо, що двоє осіб оскаржили у Верховному суді блокування телеканалів «NewsOne», «112 Україна» і «ZIK».

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Автор: Віталій Саєнко