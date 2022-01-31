У разі агресії РФ РНБО терміново збереться на засідання.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів про те, як діятиме керівництво України у випадку ескалації з боку Росії.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"На такий випадок в Україні є чітко прописана процедура", - сказав він, говорячи про ескалацію з боку РФ.

Так, у разі агресії РНБО терміново збереться на засідання і запропонує президенту підписати відповідний указ, який протягом 48 годин має затвердити Верховна Рада.

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"Відразу військові починають діяти так, як вони вважають за необхідне. І це саме військових справа. У разі необхідності будуть долучені всі… Тому що ми минулоріч ухвалили на засіданні РНБО план оборони нашої країни. В цьому плані прописані всі дії: хто і як має діяти, хто і чим має займатися. Більш того, з 1 січня набув чинності закон про основи нацспротиву", - розповів він.

Данілов нагадав, що за законом про нацспротив українське військо додатково отримало ще 11 тисяч військових, з яких тисячу - Сили спецоперацій.

"Це офіцери, це кадровий склад, який постійно перебуває на службі та постійно виконує свій обов’язок. Їхнє завдання зараз сформувати батальйони тероборони... Керівництво вже сформоване на 70-80-90%", - поінформував секретар РНБО.

Він закликав всіх глядачів зберігати максимальний спокій, тому що "паніка - це сестра поразки".

"Нам не треба панікувати, нам треба спокійно жити і виконувати свої завдання", - підсумував Данілов.

Як повідомлялося, Росія восени 2021 року загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. Україна та низка країн Заходу заговорили про те, що РФ може піти на вторгнення.

28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових, з врахуванням морського та авіаційного потенціалу. За словами міністра, "станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру (з боку РФ – УНІАН), які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, перед Великоднем".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наприкінці січня цього року стверджував, що повномасштабний наступ Росії на Україну фізично неможливий.

На тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ відбулися перемовини радників лідерів "нормандської четвірки". Також ситуації в Україні присвятять засідання Радбезу ООН.

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