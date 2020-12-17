Церемонію проведуть таким чином, аби всі охочі змогли попрощатися з міським головою.

Похорони Геннадія Кернеса відбудуться в Харкові на початку наступного тижня - в понеділок, або у вівторок.

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Як повідомляє 057.ua, про це розповів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

"Я о 14:00 проводитиму велику нараду з організації похорону в місті Харкові. Можу вам сказати, що похорон орієнтовно будуть або в понеділок або у вівторок - все залежить від того, як німецька влада все оформить", - сказав Терехов.

За його словами, церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з міським головою.

Смерть Кернеса: що сталося

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходив курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня бізнесмен Павло Фукс повідомив, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Автор: Дмитро Захаров