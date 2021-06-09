В Адміністрації президента США вважають, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО. США підтримують Україну.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу.
"Ми підтримуємо членство України в НАТО. У неї зараз є всі потрібні їй інструменти", — заявив глава Держдепу.
За словами Блінкена, "з моменту створення плану дій з отримання членства був розроблений ряд інших дуже важливих інструментів, щоб сприяти підготовці країн до можливого членства в НАТО, включаючи щорічну програму, вигоди з якої витягує Україна".
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"За нашою оцінкою, в України є всі інструменти, які їй необхідні, щоб продовжувати рухатися вперед в цьому напрямку", — підкреслив глава зовнішньополітичного відомства США.
Але, за словами Блінкена, що далеко не всі учасники Північноатлантичного альянсу були б готові проголосувати за надання Києву цього плану.
"Сам план дій з набуття членства повинен бути розроблений за повний консенсус всіх країн — членів НАТО. Вважаю, що деякі держави зараз це підтримують меншою мірою, ніж інші ", — резюмував держсекретар США.
Раніше президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом торкнувся питання вступу України до НАТО. Український президент виступив за створення чіткого плану кроків для євроатлантичної інтеграції України.
Україна і НАТО: що відомо
- Україна є партнером НАТО, але не членом.
- Наша держава отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року Україні надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу
- В Офісі президента заявили, що наступний етап для вступу – надання Плану дій щодо членства.
- Київ сподівався, що питання надання ПДЧ розглянуть на саміті НАТО, однак згодом стало відомо, що Україну не запросили на саміт Альянсу.
- Проте заступник генсека НАТО заявляв, що в Альянсі немає консенсусу у питанні про надання Україні Плану дій щодо членства.
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