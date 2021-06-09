Однак, за словами Ентоні Блінкена, деякі держави не висловлюють достатню підтримку прагненню Києва в НАТО.

В Адміністрації президента США вважають, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО. США підтримують Україну.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу.

"Ми підтримуємо членство України в НАТО. У неї зараз є всі потрібні їй інструменти", — заявив глава Держдепу.

За словами Блінкена, "з моменту створення плану дій з отримання членства був розроблений ряд інших дуже важливих інструментів, щоб сприяти підготовці країн до можливого членства в НАТО, включаючи щорічну програму, вигоди з якої витягує Україна".

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"За нашою оцінкою, в України є всі інструменти, які їй необхідні, щоб продовжувати рухатися вперед в цьому напрямку", — підкреслив глава зовнішньополітичного відомства США.

Але, за словами Блінкена, що далеко не всі учасники Північноатлантичного альянсу були б готові проголосувати за надання Києву цього плану.

"Сам план дій з набуття членства повинен бути розроблений за повний консенсус всіх країн — членів НАТО. Вважаю, що деякі держави зараз це підтримують меншою мірою, ніж інші ", — резюмував держсекретар США.

Раніше президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом торкнувся питання вступу України до НАТО. Український президент виступив за створення чіткого плану кроків для євроатлантичної інтеграції України.

Україна і НАТО: що відомо

Україна є партнером НАТО, але не членом.

Наша держава отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року Україні надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу

В Офісі президента заявили, що наступний етап для вступу – надання Плану дій щодо членства.

Київ сподівався, що питання надання ПДЧ розглянуть на саміті НАТО, однак згодом стало відомо, що Україну не запросили на саміт Альянсу.

Проте заступник генсека НАТО заявляв, що в Альянсі немає консенсусу у питанні про надання Україні Плану дій щодо членства.

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Автор: Вікторія Гордієнко