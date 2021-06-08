За словами президента, він цілком задоволений їхньою телефонною розмовою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цілком задоволений телефонною розмовою з американським лідером Джозефом Байденом, яка відбулася ввечері 7 червня. А ось виправлення Офісом президента прес-релізу з приводу підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО він вважає несуттєвим.

Відповідну заяву Зеленський зробив у коментарі "Українській правді".

За його словами, Байден запевнив його у повній підтримці:

"Вчора у мене була прекрасна розмова з президентом Байденом. Чіткий, предметний, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди та перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній та безумовній підтримці України".

Читайте такожБайден запросив Зеленського цього літа відвідати Білий дім"У нас об'ємна двостороння повістка, і ми її детально обговоримо в кінці липня в США. Тет-а-тет. У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", – додав президент.

Що ж стосується слів про План дій щодо членства у НАТО, то Володимир Зеленський заявив наступне:

"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання тільки самого Альянсу. Якщо отримає – значить нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь".

До цього повідомлялося, що Вашингтон та Київ спочатку розіслали суперечливі один одному звіти про телефонну розмову між Байденом та Зеленським.

Білий дім, зокрема, спростував тлумачення Києвом про нібито висловлювання Байденом важливості надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО: "Україна неправильно витлумачила заяву та виправила запис".

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Автор: Катерина Шварц