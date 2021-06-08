Розмова відбулася на тлі майбутньої зустрічі Байдена з Путіним у Женеві.

Вашингтон та Київ початково розіслали суперечливі один одному звіти про телефонну розмову між Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Про це пише Axios.

Білий дім, зокрема, заперечує тлумачення Києвом про начебто висловлення Байденом важливості надання Україні Плану дій з членства НАТО.

«Україна неправильно витлумачила заяву і виправила запис», – сказав виданню представник Ради національної безпеки.

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Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном в понеділок увечері (за київським часом), 7 червня. Під час розмови йшлося, зокрема, про приїзд українського глави у Вашингтон влітку, підтримку США суверенітету України та будівництво «Північного потоку-2».

Розмова відбулася на тлі майбутньої зустрічі Байдена з Путіним у Женеві, де президенти порушать питання безпеки Європи, зокрема – війни в Україні. Раніше Володимир Зеленський наполягав, щоби США й Росія не обговорювали Україну без її участі.

Двостороння зустріч з Путіним відбудеться у рамках першого офіційного візиту Джо Байдена до Європи у статусі президента США. Відомо, що американського главу на всіх офіційних заходах буде супроводжувати держсекретар Ентоні Блінкен.

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Автор: Яна Ставська