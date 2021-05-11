Представники спецпідрозділу "Альфа" дозволили йому потрапити в приміщення, але журналістів слідом за ним не пустили.

В офісі партії “Опозиційна платформа - за життя” на вулиці Великій Васильківській, 23-б у Києві тривають обшуки, до будівлі приїхав народний депутат від “ОПЗЖ” Ілля Кива.

Читайте такожПідозра Медведчуку і Козаку: в Офісі генпрокурора проходить брифінг (онлайн)Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці стоїть мікроавтобус спецпідрозділу Служба безпеки України “Альфа”.

В середину будівлі нікого не пускають.

Кива, який приїхав до офісу, заявив, що “підозра Медведчуку – це козир влади на переговорах з Росією”.

Також він зазначив, що підозра Медведчуку зіграє йому лише на користь. “Як тільки Віктор Володимирович опиниться у в’язниці, якщо йому оголосять про підозру, то це з нього зробить людину, за якою підуть мільйони. Це прискорить процес нашого зростання. Бо це буде явний тиск на опозиційного політика”, - вважає Кива.

Після цього депутат постукав в двері офісу, йому відчинили спецпризначенці та пропустили його в середину будівлі.

Журналістів слідом за ним не пустили.

Що передувало

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

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Автор: Дмитро Хилюк