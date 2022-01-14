Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями".

Вашингтон продовжує розглядати різні сценарії розвитку подій на російсько-українському прикордонні й проводити консультації з союзниками і партнерами.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він додав, що у США є дані про все ще тривожні пересування російських військ.

"Я не можу нічого говорити пересування військ зі сходу на захід Росії. Це особисте питання для Міноборони Росії. Я сказав би, що приблизно 2/3 нарощених військ, які ми бачили навколо України, – це війська, які ми вважаємо виведеними з гарнізону. Іншими словами, вони ще не були на заході країни, а прибули з інших місць. Проте це – їхня значна частина. Знову ж, близько 1/3 вже була у західних й південних військових округах", - сказав Кірбі.

Невдовзі він уточнив, що мав на увазі, що близько третини військ, за оцінками Пентагону, вже були зосереджені у західній частині Росії. Водночас близько 2/3 від усього бойового складу прийшли туди з інших регіонів.

Дислоковані на кордоні з Україною російські війська прибули зсередини Росії, пояснив Кірбі.

Читайте також"Не йти на повідку": у посольстві США в Україні закликали не вірити дезінформації з РФМО США не має доказів, що Путін ухвалив остаточне рішення іще раз напасти на Україну, тому Вашингтон продовжує підтримувати зусилля дипломатичного вирішення напруженості.

При цьому Кірбі додав, що, як і раніше, у США немає підтверджень, що Росія почала відведення військ від кордону з Україною.

Звідки і куди рухаються війська Росії

Про перекидання МО РФ військових зі Східного Сибіру і Далекого Сходу на захід країни писали розслідувачі з Conflict Intelligence Team.

Журналісти проаналізували близько 30 відео, опублікованих в мережі, і встановили імовірний маршрут руху потягів з військовою технікою та особистим складом. Йдеться про перекидання вантажівок, автозаправників, танків, бойових машин піхоти, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" і ЗРК "Тор".

На думку авторів матеріалу, ця техніка "може приєднатися до сил, зосереджених в окупованому Криму та прикордонних з Україною регіонах".

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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