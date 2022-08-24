Нова допомога допоможе краще захищатися від російських загарбників.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон оголосив про новий пакет безпекової допомоги для України на суму 54 мільйони британських фунтів (понад 63 млн доларів).

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду з нагоди візиту Джонсона до Києва на День незалежності України.

Зокрема, Джонсон розповів про новий пакет військової допомоги для України, який передбачає передачу Україні 2 тисяч безпілотних розвідувальних апаратів та протитанкових курсуючих боєприпасів (дронів-камікадзе). Ці безпілотні повітряні системи посилять поточні бойові спроможності ЗСУ завдяки покращенню ведення відеоспостереження на великих відстанях і у контексті оборонного визначення цілей.

У новий пакет допомоги увійде 850 мікродронів Black Hornet, які запускаються вручну. Ці мікродрони спеціально розроблені для застосування у містах і селах. З їх допомогою можна визначати наближення ворожих сил.

Також сказано, що військовий персонал можна навчити запускати ці гвинтокрильні безпілотники, які за розміром є меншими за мобільні телефони, менш ніж за 20 хвилин. Кожен безпілотник передає прямий відеосигнал і статичні зображення, аби допомогти сухопутним силам безпечно обороняти міські райони.

Крім того, Британія готується надати транспортні засоби для пошуку російських мін у водах біля українського узбережжя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону орден Свободи, а ім'я прем'єра з'явилося на Алеї сміливості у Києві.

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