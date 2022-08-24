Посилення підтримки Заходу необхідне для успішного проходження зими, яка буде "суворою".

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон закликає країни Заходу посилити підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джонсон сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Джонсон звернувся до усіх країн-друзів, які підтримують Україну, що не треба зупинятися.

"Ми як друзі України повинні показати, що маємо однакову стратегічну витримку, як і народ України", - заявив Джонсон.

Він відзначив важливість проходження опалювального сезону взимку, оскільки, на його переконання, зима буде суворою, а президент РФ Володимир Путін намагатиметься маніпулювати у питанні постачання енергетичних ресурсів.

"І нашим першим випробуванням як для друзів Україн стане витримка і протидія цьому тиску, аби допомогти наростити наші власні запаси (енергоносіїв) для постачання споживачам. Я вірю, якщо ми переживемо цю зиму - наша позиція посилиться. І кожен наступний тиждень і місяць позиція Путіна послаблюватиметься. Його важелі впливу зменшуватимуться. І саме тому ми повинні посилити нашу підтримку для України", - наголосив Джонсон.

Зокрема, за словами британського прем'єра, ця підтримка повинна передбачати надання реактивних систем залпового вогню, у тому числі HIMARS.

Крім того, Джонсон закликав продовжувати надавати Україні фінансову та економічну підтримку.

"І кожного дня в усьому світі ми повинні боротися з брехнею Путіна, оскільки це його війна призводить до зростання цін на продовольство, нафту, газ, а не санкції Заходу", - сказав Джонсон.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконають Європу схилити Україну до перемир’я – на умовах Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: