Колишній прем’єр-міністр Великої Британії розкритикував тих, хто зволікає з прийняттям України до НАТО.

Після завершення саміту НАТО колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід не втомлюватися від війни в Україні.

У інтерв’ю CNN він звернувся до союзників із проханням надавати Україні всю необхідну зброю для боротьби з російськими окупантами.

Джонсон уточнив, що окрім власне армії РФ, найбільшим ворогом українців нині є загроза "втоми від України".

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"Але вони повинні перемогти, це абсолютно необхідно", – сказав Джонсон, додавши, що це життєво важливо для демократії і свободи у всьому світі.

Джонсон також розкритикував тих, хто зволікає з прийняттям України до НАТО.

"Останніми запереченнями було те, що це виглядатиме провокативно для Путіна. Але ми вже бачили, що стається, коли Україна не в НАТО – ми так спровокували найгіршу війну у Європі за останні 80 років", – наголосив він.

Джонсон і його підтримка України

Борис Джонсон із самого початку повномасштабного вторгнення РФ до України активно підтримує нашу країну та приїжджає до неї з візитами. Він забезпечив значну військову допомогу ЗСУ та підтримав багато ініціатив, спрямованих проти російської агресії.

В рамках економічного форуму в Давосі Джонсон закликав не вірити ядерним погрозам Путіна і сфокусуватися на передачі Україні інструментів, які забезпечать перемогу.

Окрім цього Джонсон критикував НАТО за найгіршу війну у Європі з часів Другої світової та зустрічався з республіканцями США для лобіювання допомоги Україні.

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