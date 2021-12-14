Візит Ердогана для переговорів стратегічного рівня очікується на початку 2022 року.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку 2022 року приїде з візитом в Україну.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в рамках заходу "дипломатія 2022: пріоритети стратегії зовнішньополітичної діяльності", передає "Європейська правда".

За його словами, візит Ердогана для переговорів стратегічного рівня очікується на початку 2022 року.

"Ви розумієте, наскільки важливий цей візит в контексті безпеки і питання Криму", - зазначив Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, останнім часом президент Туреччини вже двічі пропонував допомогу у вирішенні ескалації навколо України. Зокрема, він запропонував організувати майданчик для переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 грудня Ердоган зазначив, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ і Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

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Автор: Ірина Погоріла