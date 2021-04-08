Глави МЗС засудили загострення Росією безпекової ситуації біля кордонів України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Естонської Республіки Єва-Марія Лійметс домовились спільно діяти у міжнародних організаціях для протистояння російській агресії.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністрів, інформує прес-служба МЗС України.

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Кулеба детально поінформував співрозмовницю про загострення Росією безпекової ситуації, системні дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військової напруги та підрив дипломатичних зусиль з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Своєю чергою Лійметс запевнила у подальшій твердій підтримці Естонією суверенітету та територіальної цілісності України, європейських та євроатлантичних прагнень України.

Керівники української та естонської дипломатії одностайно засудили загострення Росією безпекової ситуації та підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії.

Кулеба окремо привітав готовність естонської сторони до тісної взаємодії у рамках підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи у серпні цього року в Києві.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Віталій Саєнко