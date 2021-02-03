Ним став представник Данії Стін Норлов.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич призначила нового голову Офісу РЄ в Україні.

Про це повідомляє Постійне представництво України при Раді Європи у соціальній мережі Facebook.

"Генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич повідомила про призначення Стіна Норлова головою Офісу РЄ в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також, постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк повідомив про схвалення цієї кандидатури Києвом та привітав досвідченого данського дипломата з початком роботи у новій та важливій якості.

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"Окрім цього генеральний секретар РЄ повідомила про припинення мандату спеціального радника генсека з питань України Режі Брія та подякувала за його роботу", - йдеться у повідомленні.

Водночас, постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ у Facebook привітала рішення про призначення і заявила про очікування на прибуття Норлова до Києва.

"Очікуємо на активну співпрацю з Офісом Ради Європи в України та розширення палітри програм Ради Європи для України! Члени Постійної делегації будуть раді зустрічі з новим очільником Офісу в найближчий час", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Віталій Саєнко