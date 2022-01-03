Це буде її перший офіційний візит до США.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у середу вирушить до Вашингтона, де обговорить з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зокрема, російсько-український конфлікт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника міністерства.

Згідно з повідомленням, інші теми першого офіційного візиту Бербок до Сполучених Штатів будуть включати майбутній діалог з Росією, клімат, зовнішню політику та зміцнення демократій.

Як повідомляв УНІАН, радник канцлера ФРН Йенс Плетнер цього тижня зустрінеться з представниками РФ і Франції з питання України.

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На 12 січня заплановано засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня відбудеться багатостороння зустріч в рамках ОБСЄ.

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