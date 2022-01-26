Андрій Єрмак заявив, що серед учасників переговорів також було багато розбіжностей.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому сьогоднішня зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" тривала досить довго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єрмак заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату" в Парижі.

"Дуже багато питань... Якби ми всі не були зайнятими людьми, то ми могли б кілька годин, а то й діб провести в цих переговорах", - зазначив він.

Глава ОП додав, що серед учасників переговорів також було багато розбіжностей.

"Важливий і позитивний сигнал, що всі готові працювати над вирішенням цих розбіжностей", - підкреслив Єрмак.

Він вкотре нагадав, що для України пріоритетним є припинення війни, повернення її територій і людей.

"Ми, як і раніше, готові і будемо працювати, не зупиняючись, на всіх рівнях, щоб досягти цього результату. Це головний пріоритет і для президента Зеленського, і для всієї нашої команди", - заявив Єрмак.

Читайте також"Реанімація нормандського формату": Єрмак про зустріч у Парижі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який брав участь у зустрічі від української сторони, заявив, що сподівається на конструктивний діалог в інтересах України.

Напередодні переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів з представниками "ДНР" і "ЛНР" не було і не буде.