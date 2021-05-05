Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії і Люксембургу відвідають лінію зіткнення на сході України.

Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії і Люксембургу 6-7 травня відвідають Україну.

Читайте такожГлави МЗС Бенілюксу: війна в Сирії не повинна зменшувати міжнародну підтримку УкраїниПро це йдеться у повідомленні посольства Нідерландів в Україні у Facebook.

"Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок відвідає Україну 6 та 7 травня разом з міністром закордонних справ Бельгії Софі Вілмс та міністром закордонних справ Люксембургу Жаном Ассельборном. Це - спільний візит міністрів закордонних справ країн Бенілюксу", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що мета візиту полягає у підкресленні підтримки трьома країнами суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, міністри обговорять продовження реформ в Україні.

"На четвер заплановано візит до лінії зіткнення на сході України та зустріч з громадянським суспільством", - сказано у повідомленні.

Крім того, у п’ятницю, 7 травня, відбудуться зустрічі з членами уряду, зокрема, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Автор: Віталій Саєнко