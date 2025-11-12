Зокрема, він наголосив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах.

Президент Володимир Зеленський анонсував очищення та перезавантаження управління АТ НАЕК "Енергоатом" та санкції проти двох людей, які фігурують у антикорупційній справі НАБУ.

Про це він заявив у відеозверненні. "Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви", - сказав глава держави.

І далі, за його словами, все має вирішуватись у юридичній площині.

Водночас, Зеленський додав, що буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів.

"Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "руськіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський розповів, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому".

За даними "Економічної правди", мова йде про запровадження санкцій стосовно Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Операція "Мідас": що треба знати

Як повідомляв УНІАН, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, в яку входили високопосадовці, політики та бізнесмени. Вони створили масштабну корупційну схему впливу на АТ "НАЕК "Енергоатом". Згодом, Бюро оприлюднило частину записів, які стосуються цієї справи. Там фігурують люди, позначені такими прізвиськами: "Карлсон", "Професор", "Тенор" та "Рокет". Згодом стало відомо, що в організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та екс-міністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"); колишній радник екс-міністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").

Сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав фігуранту справи Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Також визначено заставу у розмірі 40 млн грн. Застава може бути внесена як Басовим, так і іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок ВАКС.

