Секретар РНБО наголосив, що Україна має більш ніж достатньо сил і засобів для оборони Харкова.

Харків буде захищено в разі вторгнення військ Російської Федерації, стягнутих до кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав після виїзного засідання РНБО у Харкові.

"Я можу сказати, що Харків буде захищений. І це буде обов'язково, у разі, як ви кажете, російської навали. Мені тільки не зрозуміло, чому росіянам потрібен той клопіт під назвою "наша країна"? Повірте, ми нікому нічого віддавати не будемо. Нам чуже не потрібне, але своє ми віддавати не будемо. І вони це дуже добре знають. Вони обізнані з позицією наших громадян, що ми будемо воювати за своє. Ще раз наголошую: ми знаходимося на своїй землі, ми не забираємо територію Російської Федерації. Ми за всі часи існування нашої країни ні на кого жодного разу не нападали, але своє ми нікому віддавати не будемо", - наголосив Данілов.

Він додав, що сил і засобів для захисту "більш ніж достатньо" завдяки тій допомозі, яку Україна отримає від західних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня президент України Володимир Зеленський висловив думку, що спроба військ Російської Федерації окупувати Харків стане початком широкомасштабної війни. Реагуючи на заяву президента, у Харкові заявили, що готові дати відсіч потенційному загарбнику.

Пізніше в СБУ повідомили, що на Харківщині відпрацювали понад 10 сценаріїв на випадок нападу Росії.

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