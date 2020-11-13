22 липня Зеленський звільнив Сеніка з посад посла України в Сінгапурі, Брунеї Даруссаламі та Новій Зеландії.

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур.

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Указ датовано 13 листопада.

22 липня Зеленський звільнив Дмитра Сеніка з посад посла України в Республіці Сінгапур, Брунеї Даруссаламі та Новій Зеландії.

Зеленко є кадровим дипломатом і працює у системі МЗС з 2002 року. Працювала у Посольстві України в Республіці Австрія та Постійному представництві при міжнародних організаціях у Відні, двічі - у Посольстві України у ФРН. У 2018 році обійняла посаду речниці МЗС.

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Автор: Таня Поляковська