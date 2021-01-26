Верховна Рада ухвалила закон, яким схвалено рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях.
Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект №4499 проголосували 325 народних депутатів України.
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Іноземних військових допустять на територію України для участі в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2021", українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2021", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2021", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2021", українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021", українсько-польському навчанні "Три Мечі - 2021" та українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2021".
Навчання проводитимуть з березня по грудень.
Згідно з пояснювальною запискою, фінансування витрат на підготовку та проведення навчань у сумі понад 38 млн 559 тис. грн планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2021 рік за бюджетною програмою “Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни” (КПКВ 2101020) за напрямом “Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань”.
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