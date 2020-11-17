Група народних депутатів звернеться до Конституційного суду щодо карантину вихідного дня.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.
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"45 депутатів звертаються до Конституційного суду з вимогою скасувати геноцид імені Шмигаля під назвою "карантин вихідного дня", - написав він.
Дубінський також опублікував фото підписних листів до конституційного подання з переліком депутатів, які під ним підписалися.
Це подання щодо конституційності окремих положень постанови Кабінету міністрів від 22 липня № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" зі змінами.
Карантин вихідного дня: що відомо
- 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
- У вихідні дні до обмежень, передбачених в будні, додається заборона на роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і ін.
- Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветеринарним аптекам, медичним установам, АЗС.
- У ВР зареєстровано проект постанови про рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня.
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