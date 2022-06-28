Також запрацює стратегічна група для покращення координації забезпечення української армії.

1 липня Україну відвідає колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, щоб запустити роботу консультаційної групи щодо гарантій безпеки України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Безпекові гарантії - це саме те коло питань, над яким працюватиме консультаційна група під нашим спільним керівництвом з паном Расмуссеном - колишнім генеральним секретарем НАТО. 1 липня він має відвідати Київ, щоб запустити роботу групи і представити її перших учасників", - розповів Єрмак.

Також, за його словами, буде створена стратегічна група для покращення координації забезпечення української армії, до складу якої увійдуть представники Генерального штабу Збройних сил та Міністерства оборони України, а також представники військових штабів США, Великої Британії й інших ключових країн-партнерів.

"Наша з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним постійна комунікація з радником з національної безпеки президента США Джейком Салліваном та головою об’єднаного комітету начальників штабів Майком Міллі дає свої результати. Україна рухається до переозброєння армії за стандартами НАТО. І цього тижня на саміті Альянсу у Мадриді заплановано обговорення нового комплексного пакету військової допомоги нашій країні. Ми розраховуємо на цю підтримку", - наголосив Єрмак.

Гарантії безпеки для України: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Повідомлялося, що серед гарантів Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Утім згодом Росія перестала розглядатись як гарант. За словами президента Володимира Зеленського, погляд на це питання змінили, зокрема, події в Бучі.

Президент України Володимир Зеленський зазначав: "Ми дуже серйозно ставимося до того майбутнього документа. І дуже виважено ставимося до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести. У будь-якому випадку і в будь-якій агресії. А все може бути в майбутньому".

Глава делегації України на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приєднаються одними з останніх.

На початку травня голова ОПУ Андрій Єрмак зазначав, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни.

8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн "Великої сімки", у якому взяв участь Зеленський. На саміті він запропонував країнам G7 стати гарантами безпеки України.

27 червня президент Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні саміту лідерів "Великої сімки". Він ще раз запропонував їм долучитися до роботи над гарантіями безпеки.

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