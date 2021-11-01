Патрульні просто зреагували на грубе порушення ПДР авто, в якому перебував Кива.

З'явилися подробиці інциденту з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою: його авто грубо порушило ПДР, тому його й зупинили.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на інформацію співрозмовника в силових структурах.

За інформацією ЗМІ, Кива їхав у машині, записаній на дружину народного депутата Віктора Медведчука.

Читайте такожАвто Іллі Киви зупинили в Києві на Столичному шосе, ЗМІ пишуть про затримання нардепа (фото, відео)"Він просто порушив, їхав з шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція", - пояснило джерело "РБК-Україна".

Крім того, що авто, на якому пересувався Кива, зареєстроване на Оксану Марченко, на машині ще й були фальшиві номери, додають ЗМІ.

"Затримання" Киви: подробиці

1 листопада ЗМІ повідомили, що у Києві на Столичному шосе нібито затримали Киву.

Джерела УНІАН у правоохоронних органах підтвердили, що поліцейські зупинили авто з Кивою, але не затримували.

Сам Кива пізніше підтвердив факт зупинення авто і заявив, що йому нібито "хотіли підкинути заборонені предмети і речі для подальшого кримінального переслідування".

Поліцейські згодом уточнили, що авто Киви зупинили за порушення ПДР. З'ясувалося, що державний номер автомобіля не відповідає реєстраційним документам.

Автор: Ольга Робейко