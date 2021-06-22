Раніше Вірастюк заявляв, що готовий бути силовим бар’єром для своєї фракції.

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива прокоментував можливий двобій з членом фракції «Слуга народу» й силачем світу Василем Вірастюком.

Про це Кива розповів у коментарі виданню Сегодня.

Журналіст пригадав заяву Вірастюка, що той, мовляв, готовий бути силовим бар’єром для своєї партії під час конфліктів з опонентами у залі парламенту.

Ілля Кива підійшов до відповіді здалеку, зазначивши, що для життя на вулиці «бути майстром спорту з дзюдо не обов’язково».

«Ви зрозуміли? А просто треба мати всередині стержень. І для того, щоби іноді саджати на ж*пу, не обов’язково бити в щелепу. А достатньо просто подивитися», – сказав депутат.

17 червня Ілля Кива побився зі «слугою» Миколою Тищенком у Верховній раді під час розгляду законопроекту, яким врегульовується діяльність Нацради з питань телерадіомовлення.

Депутат монобільшості Микита Потураєв, пояснюючи суть законодавчої ініціативи, заявив, що «епоха бідності закінчиться тоді, коли «повсталий народ викине фракцію «ОПЗЖ» з парламенту і розстріляє». Тоді до нього вийшов розлючений Кива і штовхнув у бік, на що відреагували однопартійці Потураєва. Вже за секунди біля трибуни сталася штовханина між обома партіями.

Ілля Кива опинився поряд з Миколою Тищенком за спиною у Потураєва і спершу щось жваво обговорювали, але незабаром між нардепами відбулась короткотривала бійка, колег намагався розборонити Нестор Шуфрич. Врешті збуджений натовп перекинувся в бік трибуни і розійшовся.

Того ж дня після перепалки Іллю Киву застукали за пікантним заняттям – на очах у депутатів він розстебнув штани й поправляв сорочку.

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Автор: Іван Бойко