Документ передбачає збільшення розмірів допомоги, включно з наданням летальної зброї.

Комітет із закордонних справ Сенату США 21 квітня підтримав законопроєкт щодо "безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення об'єму американської військової допомоги для України.

Про це повідомила Посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

“Цей законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму”, - написала вона.

Законопроект отримав двопартійну підтримку американських законодавців: збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до $300 млн, включно з летальною зброєю.

Співавторами законопроекту, внесеного до Сенату 17 березня, стали сенатори від обох провідних партій США – Джим Ріш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шагін, Кріс Мерфі та Джим Баррассо.

“Тепер очікуємо на швидке ухвалення законопроєкту Конгресом США”, - додала Маркарова.

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Автор: Олег Давигора