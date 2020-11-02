За словами президента, останнє скандальне рішення Конституційного суду є "прямим і швидким шляхом до кровопролиття".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо не зупинити хаос, який "творить за гроші Конституційний суд", відбудеться протистояння на вулицях.

Про це йдеться в його аудіозверненні до членів фракції "Слуга народу", яке є в розпорядженні УНІАН.

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"Знаю, що сьогодні поруч зі мною стоїть потужна команда своїх. Мова зараз про особистий вибір кожного з вас – або ви сила, або десяток груп по різних інтересах. Вірю, що ми повинні вийти із ситуації переможцями, тому що ми на стороні людей, на стороні правди, на стороні прогресу. Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливий тільки через запропонований закон, треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях, буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні скасування фундаментальних законів – прямий і швидкий шлях до кровопролиття", - заявив Зеленський.

При цьому він попередив, що останнє рішення Конституційного суду може призвести до протистояння на вулицях.

"Якщо той хаос, який творить Конституційний суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь від суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність", - підкреслив президент.

Скандальне рішення КСУ щодо скасування обов'язкового е-декларування: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" обговорюватимуться різні варіанти виходу з конституційної кризи. Депутати від "Слуги народу2, серед іншого, обговорюватимуть президентський проект закону про припинення повноважень суддів Конституційного суду.

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Автор: Костянтин Гончаров